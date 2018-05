Vijf illegalen onderschept in vrachtwagen in Hasselt

Hasselt - De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vrijdagochtend vijf illegalen kunnen onderscheppen op de Luikersteenweg in Hasselt. Het vijftal had zich toegang verschaft tot een oplegger van de vrachtwagen.

Het was de vrachtwagenchauffeur die vanochtend zelf gewag maakte van verdachte geluiden in de oplegger van zijn vrachtwagen. Hij verwittigde de politie die zes personen aantrof in de oplegger. Vier van hen werden onmiddellijk opgepakt en twee anderen sloegen op de vlucht. Eén van de gevluchten kon in de omgeving onderschept worden.

De zoekactie van de politie naar de zesde persoon leverde voorlopig nog niets op.

De vijf personen zijn illegaal in het land. De Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd.