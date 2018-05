Jonas Rickaert gaat voor tweede opeenvolgende zege in GP Marcel Kint

De Grote Prijs Marcel Kint, de derde manche van de Napoleon Games Cup, wijkt voor de start van de 71e editie uit naar Kortrijk. De aankomstplaats blijft behouden in Zwevegem. De wedstrijd promoveerde ondertussen naar het statuut 1.1.

Vanaf het Nelson Mandelaplein wordt om 13u de start gegeven de GP Marcel Kint. Vanuit Kortrijk gaat het in een lus van 33,9 kilometer via Bellegem, Sint-Denijs, Heestert, Otegem en Deerlijk naar Zwevegem. Daarna volgen drie ronden, met passages in Bellegem, Moen, Otegem en Deerlijk van elk 28,8 kilometer in Groot-Zwevegem. Na 120 kilometer koers volgen dan nog vijf plaatselijke ronden van elk 10,9 kilometer in Zwevegem zelf.

Wellicht is deze GP Marcel Kint voer voor sprinters. Cofidis zakt af met onder andere Nacer Bouhanni en Dimitri Claeys. Sport Vlaanderen-Baloise rekent op uittredend winnaar Jonas Rickaert. Ook de winnaar van 2016, Jan-Willem van Schip en de laureaat van 2015, Brian van Goethem, uit de Roompot-Nederlandse Loterijploeg zijn van de partij. Bij Wanty-Groupe Gobert rekent men op Timothy Dupont als het tot een sprint komt.

Leider in de Napoleon Games Cup, de Fransman Florian Sénéchal, komt niet aan de start. Vorig jaar ging de zege naar Jonas Rickaert. Hij haalde het toen, in een sprint met vier, van de Noor Ander Skaarseth en Olivier Pardini.

De deelnemende ploegen:

Sport Vlaanderen-Baloise, Cofidis, Roompot-Nederlandse Loterij, Veranda’s Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic, Burgos-BH, Vital Concept, Beat, Bennelong-SwissWellness, Cibel-Cebon, Leopard, Massi-Kuwait, Metec, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Seg, T.Palm, Tarteletto-Isorex-Superano Ham, Differdange-Losch, National Team Japan.

De laatste 10 winnaars:

2017: Jonas Rickaert

2016: Jan-Willem van Schip (Ned)

2015: Baptiste Planckaert

2014: Brian van Goethem (Ned)

2013: Iljo Keisse

2012: Ramunas Navardauskas (Lit)

2011: Baptiste Planckaert

2008: Niko Eeckhout

2007: Geert Omloop

2006: Kevin Van Der Slagmolen