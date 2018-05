Brigitte Raskin te gast in Stevoort op Staminee 2018

Stevoort

Hasselt - Vorig jaar, bij de 50ste editie van de Stevoortse Pinksterfeesten, werd ‘Staminee’ toegevoegd aan het programma. De bedoeling is om enkele dagen voor de feesten de trekkers, werkers en sympathisanten uit te nodigen op een gezellige namiddag. Dit jaar was het thema ‘Pater Raskin, onze bekende Stevoortenaar’.

Mede dankzij het Davidsfonds Stevoort-Wijer en het Vlaams Fonds voor de Letteren, werd schrijfster en historica Brigitte Raskin uitgenodigd om uitvoerig te komen vertellen over haar oom die in 1892 in Stevoort werd geboren. Pater Joseph Raskin was Scheutist en tijdens beide wereldoorlogen verkenner en spion. Zijn verzet kostte hem het leven. In 1943 werd hij als politiek gevangene in Dortmund terechtgesteld. Twee jaar later werd zijn urne in het familiegraf in Stevoort bijgezet.

De auteur las ook enkele passages voor uit haar boek ‘De eeuw van de ekster’. Op het einde van de lezing verwees ze nog naar het onlangs verschenen boek van BBC-journalist Gordon Corera. Daarin wordt voor het eerst het volledige verhaal van de duivenpost tijdens WOII uit de doeken gedaan.

De aanwezigen waren opgetogen over dit boeiend initiatief van het Pinkstercomité.

Foto’s: Zygmund Krzywania.