Marokko heeft hét exportproduct van de toekomst

In Marokko rijst de grootste zonnecentrale ter wereld op. Een game changer, want straks importeren we geen gas en olie meer, maar zon. Maar er zijn ook verliezers. Berbers zagen hoe hun land in handen kwam van de staat en een Saoedische multinational. Ruilen we oliebaronnen voor groene monopolisten? ‘Wij willen geen groene supermacht zijn. We willen werk.’

Als je van over het Atlasgebergte Ouarzazate binnenrijdt, zie je meteen de beroemde filmstudio’s liggen waar Lawrence of Arabia, The Mummy, Gladiator en delen van Game of Thrones werden opgenomen ...