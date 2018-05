Nieuw in Gents Dok Noord: Ambachtsmarkt ‘Hal 16’ wordt nieuwe hotspot voor foodies en bierliefhebbers

Gent - Had het shopping- en kantorencentrum Dok Noord nog wat peper en zout nodig om op kruissnelheid te komen? Et voilà. Dit weekend opent in een oude transformatorhal Hal 16: zes concepten rond een centrale toog mét stadsbrouwerij. De Gentenaar mocht gisteren voorproeven. Eerste indruk: een bruisende plek van, voor en door Gentenaars voor wie het nét iets anders mag zijn. Voel u vooral aangesproken, u krijgt er geen spijt van.

Patisserie Bostoen: “Meteen verliefd op Dok Noord”

“Ik kom uit een bakkersfamilie”, zegt Stephanie Bostoen. “Sinds de kleuterklas loop ik tussen de eclairs en de bokkenpootjes. Maar mijn vader Philippe vond patisserie geen studie voor meisjes, dus ging ik naar het kunstonderwijs.”

Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Altijd. “Op mijn 27ste begon ik toch een opleiding. Een tijd geleden kwamen mijn vriend en ik iets drinken bij O’Learys – we houden van Amerika – en ik werd meteen verliefd op deze plek. Toen hoorde ik dat je een stuk van deze hal kon huren. De rest is geschiedenis.”

Papa nam ontslag op zijn werk en komt fulltime bij dochterlief werken. “Hij gaat voor de klassieke patisserie, ik probeer wat inventiever te zijn.”

DOK Brewing compagny: “Je drinkt wat achter de tap wordt gebrouwen”

Het hart van Hal 16 is een lange toog met 30 (!) tapkranen. Wat het helemaal bijzonder maakt: uit enkele kranen stroomt bier dat ter plekke wordt gebrouwen. “Deze brouwerij kan 750 hectoliter aan”, zegt Dimitri Messiaen(l.) van Pils 13. Hij werkte het concept uit met Janos De Baets van Hedonis (Ouwen Duiker, Suzanne). “Hier willen we speciallekes maken. Niets tegen de traditionele bieren, maar wij kiezen een andere weg.” Zytholoog Daniela Provost maakt klanten die niet vertrouwd zijn met kleine brouwerijen, wegwijs. “Zeker in Gent is hier een markt voor.”

Bruud, Gents broodatelier: “Alle ingrediënten uit de buurt”

Sinds zijn 17 is Ward Verleyen biobakker. “Ik had een dagelijkse winkelronde. Toen sprong de supermarkt op de biokar en moest ik veel verder rijden. Maar 100 km rijden om brood te verkopen, wat is daar nog ecologisch aan?”

En zo kwam Hal 16 op het juiste moment. “Alles wordt hier bereid. Alle ingrediënten haal ik op maximaal 20 km van de bakkerij. Ik blijf markten doen en kan Gentse restaurants toeleveren met fietskoeriers.” Uiteraard kan je ook ter plekke kopen. “Ik zal er niet altijd zijn, dus reken ik op de eerlijkheid van mijn klanten. Ze moeten het brood zelf nemen, snijden én afrekenen.”

Toast: “Ik wil geen broodjeszaak zijn”

Klaas Van de Moortele gaat elke dag aan de slag met het brood van buurman Ward (zie hierboven). “Ik ben constant op zoek naar origineel beleg. Hier mag je geen klassiek broodje met tonijnsla of een croque met kaas en hesp verwachten. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een toast met mergpijp en de beste tomaten. Ik smeer ook een Indische aardappelpuree op een broodje. Ook mogelijk: macaroni die ik opwarm tussen twee sneden brood. Heerlijk cheesy.”

Officina Raffaelli: “Proef het pure Toscane”

Daniel Raffaellien Diana terrijn(sic) waren de eerste bewoners van Hal 16. “Twee jaar werken we al aan dit project, maar door problemen met de vergunning kan de ambachtsmarkt pas nu openen. Eindelijk.”

“Ik ben geboren in Firenze en later verhuisd naar Rome”, zegt Daniel, die bij Per Bacco en Il Mezzogiorno werkte. “Ik ben fier op mijn Toscaanse roots en breng de pure keuken van mijn thuisland. De producten zijn het belangrijkst.” Antipasti, primi, secondi, dolci … maar ook pizza. Diana baatte onder meer Fin de Faim uit in de Hoogstraat. “Dit avontuur is erg spannend. Maar we voelen dat Dok Noord dit nodig heeft.”

ROK: “Geheimen geleerd in Argentinië”

“Wij kennen elkaar van de hotelschool en gingen elk onze eigen weg”, vertellen Arthur Messiaen en Emile Baetens. De eerste trok naar Argentinië: “Het vleesland bij uitstek. Zoals iedere Belg een friteuse heeft, heeft iedereen daar een goeie grill.”

ROK draait dus om vlees. “We gebruiken stukken van het varken en het rund die normaal tot soepvlees worden verwerkt. We garen ze twaalf uur of langer in onze smoker, waarna ze op de grill gaan. Dat levert heel mals en smaakvol vlees op.” De heren denken ook aan vegetariërs. “We zijn creatief met groenten op de grill. En voor visbereidingen werken we samen met North Sea Chefs, een organisatie van chef-koks die bijvangst opwaardeert.”