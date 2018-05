Volleybalclub Roeselare wil volgend jaar opnieuw titel en versterkt selectie met Amerikaan Sam Holt

Volleybalclub Roeselare heeft de Amerikaan Sam Holt aangetrokken. De 25-jarige receptie-hoekspeler ondertekende in West-Vlaanderen een contract voor een seizoen, zo bevestigt de vicekampioen vrijdag.

Holt (2,00m) speelde de voorbije seizoenen in de Italiaanse competitie bij Sir Safety Perugia (2015-2016), Calzedonia Verona en Sieco Service Oltona (2016-2017) en Geosat Geovertical Lagonegro (2017-2018). “De voorbije dagen vond in het Italiaanse Monza de draft voor de Koreaanse V-League plaats. Sam Holt was één van de 24 kandidaten voor zeven plaatsen. Hij werd niet uitgekozen en daardoor was het enige obstakel dat een transfer nog in de weg stond opgeruimd”, legt Roeselare, dat zijn titel aan Maaseik moest afstaan, uit.

Sam Holt is de jongere broer van van Maxwell Holt, middenman bij Modena en lid van de Amerikaanse nationale ploeg. “Met het binnenhalen van Sam Holt, naast Brett Walsh (Canadese setter) en Rune Fasteland (Noorse middenman), is het kransje buitenlanders bij Knack Volley hiermee rond”, bevestigt de club nog.