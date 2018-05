Vier jaar cel voor zakenman die Nederlander doodreed aan tankstation E40

Geert W., de man die eind januari stomdronken de shop van een tankstation binnenreed, is vrijdagochtend veroordeeld tot vier jaar cel, 4.000 euro boete en een levenslang rijverbod. Op 22 januari reed de Oostendse zakenman langs de E40 in Drongen de shop van een tankstation binnen. Bij het ongeval viel een dode en enkele gewonden.

W. reed die bewuste avond met een zeer lage snelheid het terrein van het tankstation op. Ter hoogte van de pompen kwam zijn wagen bijna tot stilstand, maar plots schoot hij als een pijl vooruit, recht de shop van het tankstation in Drongen in. De balans was zwaar: een Nederlander raakte gekneld tussen de wagen en een koffiemachine en overleed ter plaatse. Twee collega’s raakten gewond, maar waren buiten levensgevaar.

“Mijn cliënt lijdt aan alcoholafhankelijkheid”

Foto: rr

Geert W., was vrijdagochtend niet aanwezig in de Gentse politierechtbank om zijn vonnis aan te horen. Tijdens de vorige zitting vroeg zijn advocaat een autonome probatiestraf in plaats van een celstraf. “Mijn cliënt lijdt aan alcoholafhankelijkheid, een ziekte dus”, pleitte Walter Van Steenbrugge.

De rechter ging daar vrijdagochtend echter niet in mee. “Gezien beklaagde al vijf keer eerder veroordeeld is voor dronken sturen, hij een dodelijk slachtoffer op zijn geweten heeft en het ongeval zeer zware gevolgen had voor slachtoffers en nabestaanden, is een autonome probatiestraf niet aangewezen”, aldus de rechter. “Het slachtoffer stierf niet in het verkeer, maar werd gedood in het verkeer. De maximale termijn van een autonome probatie is volgens de rechtbank te kort om het juiste effect te hebben. Beklaagde zal immers zijn hele leven lang moeten vechten tegen zijn alcoholproblemen.”

Geert W. kreeg vier jaar effectieve celstraf voor het dodelijk ongeval dat hij op 22 januari 2018 veroorzaakte. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen en kreeg een levenslang rijverbod voor alle motorvoertuigen.