Te veel armen en benen op deze cover, maar daar is een verklaring voor

Mannenblad GQ pakt uit met een opvallende cover. In een speciale 'comedy'-editie maken ze een knipoog naar een eerder gephotoshopte cover van Vanity Fair. Het resultaat? Heel veel armen en benen en 'de beste cover ooit' volgens Twitter.

Op de cover van de 'comedy'-editie van mannenblad GQ staan actrices en comédiennes Kate McKinnon, Issa Rae and Sarah Silverman. Na een eerste blik denk je meteen: "Wat is hier aan de hand?"

De cover is een parodie op de Hollywoodeditie van Vanity Fair die begin dit jaar verscheen. Op deze cover stonden opnieuw heel wat jonge talenten en beroemdheden, en toch had iedereen het bij deze editie maar over één ding: de drie benen van Reese Witherspoon en de drie handen van Oprah Winfrey.

GQ besloot om hier een parodie op te maken en pakt uit met 'photoshop-magie'. Het blad heeft zelfs een grappige verontschuldiging verspreid. "GQ wil zich excuseren bij Kate McKinnon, Issa Rae en Sarah Silvermann voor de flagrante fouten die verschenen zijn op de cover van onze comedy-editie, een jaarlijkse ode aan de meest grappige mensen op aarde. We betreuren ten zeerste dat de resultaten in strijd waren met de strenge, redactionele normen van ons blad, en de wetten van de natuur. We zullen een grondige interne audit doorvoeren", gaf de uitgever mee.

GQ wordt net als Vanity Fair uitgegeven bij Condé Nast.