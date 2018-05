Kunst in het dorp: stand van zaken en blik vooruit

Bilzen - Begin 2015 lanceerde de stedelijke Cultuurdienst ‘Kunst in het dorp’. De missie: samen met geëngageerde stadsgenoten meer kunst in het plaatselijke straatbeeld realiseren. Drie jaar na de start van het project werden in acht deelgemeenten kunstwerken geplaatst en ingehuldigd. De komende twee maanden staan nog acht nieuwe inhuldigingen op het programma.

De inwoners van Martenslinde, Beverst, Hees, Rijkhoven, Rosmeer, Hoelbeek, Schoonbeek en Mopertingen bundelden al eerder de krachten, kozen een thema, locatie en kunstenaar en verwelkomden met veel enthousiasme en fierheid het kunstwerk in hun dorp. De komende twee maanden staan nog eens acht inhuldigingen op het programma. Dan is het de beurt aan de mensen van Munsterbilzen, Kleine-Spouwen, Merem, Sint-Jozef, Grote-Spouwen, Eigenbilzen, Bilzen-centrum en Waltwilder om het resultaat van hun samenwerking te bewonderen.

Toch zijn de inhuldigingen niet het eindpunt van het project. Diensthoofd Cultuur Loes Hardy licht een tipje van de sluier: “Kunst in het dorp is een uniek project waarbij de betrokkenheid van de inwoners gedurende het ganse proces centraal staat en de eigenheid van de verschillende woonkernen naar boven komt. Bilzen zet zichzelf artistiek op de kaart met zestien originele kunstwerken in de verschillende woonkernen. Wanneer deze allemaal geplaatst en ingehuldigd zijn, zal onze stad over een nieuw en indrukwekkend kunstpatrimonium beschikken. Dat zullen we zeker verder in de kijker plaatsen. In september staat een groot slotspektakel op het programma dat het project een blijvende herinnering zal geven, maar daarover volgt later meer info!”

Een overzicht van de komende inhuldigingen:

2 juni: Merem: 14 uur pleintje Wiesveldlaan - kunstwerk van Willo Gonnissen

3 juni: Kleine-Spouwen: 20.30 uur Vandersanden Steenfabrieken - kunstwerk van Hugo Duchateau

10 juni: Bilzen-centrum: 14 uur Klokkeplein - kunstwerk van Willy Peeters

24 juni: Eigenbilzen: 14 uur Brug t.h.v. Dorpsstraat - kunstwerk van Dany Tulkens

30 juni: Waltwilder: 13.30 uur aan basisschool 't Willerke - kunstwerk van Bart Derison,

Grote-Spouwen: 15 uur aan de Blondeswinning - kunstwerk van Caroline Coolen

1 juli: Sint-Jozef: t.h.v. Café Jengske - kunstwerk van Patrick Meylaerts