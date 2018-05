Peer / Hechtel-Eksel / Herk-de-Stad -

De 62-jarige kinderanimator en voormalig frituuruitbater D. V. uit Grote Brogel is vrijdagmorgen in Hasselt veroordeeld tot 5 jaar cel. Clown Nico is schuldig bevonden aan de verkrachting en aanranding van zeven meisjes tussen 9 en 12 jaar oud.