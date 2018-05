Bilzen viert sportkampioenen

Bilzen - Op vrijdag 22 juni huldigt de stad Bilzen haar sportkampioenen in vrijetijdscentrum De Kimpel. De Sportdienst is in dat kader op zoek naar individuele sportievelingen en clubs die in de loop van de voorbije twaalf maanden minstens provinciaal kampioen werden.

Kandidaturen kunnen nog tot en met vrijdag 1 juni aan de Sportdienst worden bezorgd. Wie aanspraak wil maken op de titel sportbelofte, sportman, sportvrouw of sportclub van het jaar, dient naast zijn of haar persoonlijke gegevens eveneens een motivatie en digitale foto toe te voegen. Bestuursleden die minstens 20 jaar actief zijn in hun vereniging, kunnen dit laten weten zodat ook zij op gepaste wijze worden gevierd op het podium van De Kimpel.

Info: Sportdienst, Eikenlaan 29 in Bilzen – 089 51 95 18 – rudy.mercken@bilzen.be