Verbeteringswerken begraafplaatsen Rijkhoven en Hees

Rijkhoven

Bilzen - De omgeving van de begraafplaats in Rijkhoven ziet er sinds enkele weken meer verzorgd uit.

Het aanpalende plein en de hoofdweg richting Alden Biesen werden geasfalteerd. Langs de Winterbergstraat kwam een voetpad in klinkers en een nieuwe greppel. Ook tussen de Winterbergstraat en Kamp werd een voetverbinding in klinkers gerealiseerd, die langs de poort van de begraafplaats passeert. De overige ruimte is ingericht als parkeerzone. De ingrepen zijn goed voor een bedrag van circa 37.000 euro. Tussen het voetpad en de parking komt nog een haag en aan de zijde van de begraafplaats blokbeplanting.

Op de begraafplaats zelf werd het hoofdpad in betonstenen uitgevoerd in functie van een comfortabel en proper bezoek. De diensttoegang werd eveneens met klinkers verhard, zodat onderhoudsploegen makkelijker ter plaatse geraken. Deze werken kostten 13.000 euro.

Ook in Hees werd het hoofdpad op de begraafplaats vanaf de toegangspoort tot de achterkant verhard met betonstenen.