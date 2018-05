Hasselt - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdagmorgen de moeder (62) van de Hasseltse ex-Miss België Virginie Claes (35) tot vijf jaar cel met uitstel veroordeeld voor poging doodslag. Het slachtoffer was haar echtgenoot die ze met een keukenmes bijna 10 centimeter diep in de hartstreek trof.

De feiten speelden zich in de keuken af op 16 juni 2016. “Ik weet dat we ruzie hadden en hoe het begonnen is, maar daarna herinner ik me niets meer totdat ik het bloed zag”, biechtte V.D. op. De vrouw ...