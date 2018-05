Openbaar onderzoek ontwerp RUP Tabaart

Bilzen - Het schepencollege van Bilzen organiseert een openbaar onderzoek van 4 mei t.e.m. 2 juli 2018 over het voorlopig vastgestelde ontwerp van het RUP Tabaart (goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 april 2018).

In die periode kan u de documenten digitaal consulteren op www.bilzen.be/openbaar-onderzoek of op papier bij de Afdeling Ruimte, Schureveld 19 in Bilzen (zonder afspraak elke werkdag van 9 tot 12 uur en na afspraak van dinsdag t.e.m. donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur).

Reacties kunnen t.e.m. 2 juli 2018 via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden overgemaakt aan de GECORO, p/a Schureveld 19 in 3740 Bilzen of digitaal verzonden naar ruimtelijke.ordening@bilzen.be.