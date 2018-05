Minister Schauvliege opent jacht op drinkwaterverspillers

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil met een ‘escalatieschema’ extreem drinkwatertekort deze zomer vermijden. De Vlaamse milieumaatschappij kan droogte in de toekomst nauwlettend opvolgen op basis van informatie die drinkwatermaatschappijen aanbrengen. In geval van extreme schaarste moet de communicatie met de bevolking ook beter verlopen. Vorig jaar was het probleem in West- en Oost-Vlaanderen zo acuut dat het een tijd verboden was om een gazon te besproeien, auto’s te wassen en zwembaden te vullen.

Een stappenplan moet ervoor zorgen dat de Vlaming zuinig omspringt met kraantjeswater. “Aan de ene kant willen we verspilling tegengaan door bijvoorbeeld lekken op te sporen”, zegt Schauvliege. “Maar we willen ook meer water hergebruiken door afvalwater te zuiveren.” Als er problemen opduiken moet de overheid sneller ingrijpen. Lokale overheden kunnen burgers vandaag al verbaliseren als ze bij schaarste slordig omspringen met drinkwater. In het 4-fasig escalatieschema zal dat verbod van kracht gaan vanaf de oranje fase (waarbij niet-essentieel waterverbruik wordt afgeraden).

“Er kan opgetreden worden”, zegt Schauvliege daarover. De maatregel kan bestraft worden met geldboeten en zelfs gevangenisstraffen. “Veel mensen beseffen niet dat we in een regio leven met tekort aan drinkwater. We rekenen op de medewerking van de burger”.

Om te vermijden dat het zo ver komt, wordt ingezet op lopende infrastructuurwerken. Bestaande renovatieprojecten, zoals het waterproductiecentrum in Eeklo (goed voor 500.000 m3 drinkwater/jaar en een nieuw waterproductiecentrum in Vlakenhof (goed voor 12.000 m3 drinkwater/dag) moeten het wateraanbod op peil houden. Er komt ook grondwaterwinning in de regio Tongeren.

Maar ook onderzoek naar innovatieve oplossingen zoals decentrale opslag van regenwater en hergebruik van afvalwater van industrie kunnen de reserves aandikken. In het plan worden nieuwe zoetwatervoorraden gecreëerd en wordt brak kanaalwater in Oostende ontzild.