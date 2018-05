Eigenaar wil deel van discount winkelketen Action verkopen

De Britse investeringsmaatschappij ‘3i' verkoopt volgend jaar waarschijnlijk een deel van de Nederlandse budgetwinkelketen Action. Die suggestie heeft bestuursvoorzitter Simon Borrows van de beursgenoteerde investeerder volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad gedaan tijdens een presentatie aan financieel analisten in Londen.

‘3i’ nam Action in 2011 over van oprichters Gerard Deen en Rob Wagemaker. De prijsvechter is de grootste bezitting van de investeringsmaatschappij, die 80 procent van de aandelen van de Nederlandse discountwinkelketen bezit. Van het belang van '3i' zit 45 procent in de beursgenoteerde groep en 35 procent in het private fonds Eurofund V.

De kapitaalverschaffers van Eurofund sturen aan op een verkoop. Zij hadden volgens Het Financieele Dagblad in 2006 voor tien jaar geld toegezegd. Die looptijd is eenmalig verlengd tot 2019.

Action opende in België eind februari nog zijn 150ste winkel, in Nieuwpoort. De keten stelt in België naar eigen zeggen ruim 2.400 mensen tewerk. Vorig jaar werden in totaal zeventien nieuwe winkels geopend en dat zouden er dit jaar ongeveer evenveel moeten worden.