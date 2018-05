Wendy Van Wanten is deze week te gast in ‘Gert Late Night’. Maar de nachten zonder haar echtgenoot Frans begint ze stilaan te voelen. “Ik heb hier vier dagen zonder seks gezeten. Dat is lang. Amai, dat gaat nogal vuurwerk zijn”, vertrouwt ze James Cooke toe in bed. Waarna het tweetal de slappe lach niet meer kan bedwingen.