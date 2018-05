‘Belgium’s Got Talent’ schuift ex-winnaar Michael Lanzo opzij

Ook gezien hoe de ex-winnaars van ‘Belgium’s Got Talent’ deze lente weer schitteren in het VTM-programma? Alleen Michael Lanzo, die in 2013 won, ontbreekt. De zanger is diep ­teleurgesteld.

‘Belgium’s Got ­Talent’ loopt alweer vijf seizoenen. Voor VTM het ideale moment om terug te blikken en ­enkele opvallende acts uit het verleden opnieuw te laten optreden. Zo zagen we de afgelopen weken paaldanser Domenico, zangeres Karolien ­Goris en de kerels van Baba Yega opduiken. Allemaal wonnen ze een jaargang van het goed bekeken programma. Ook de kleine ‘Gangnam Style’-imitator Tristan en vanavond goochelaar ­Nicholas, die het programma niet wonnen, passeren de revue. Maar één naam ontbreekt: Michael Lanzo. De charmezanger uit West-Vlaanderen won destijds het tweede seizoen, maar hij is nu niet te zien. “Ik ben diep ontgoocheld en teleurgesteld”, laat Lanzo weten via Facebook. ‘Belgium’s Got Talent’ is wel even komen filmen op een optreden, maar meer zat er niet in. Dat verslag zit vanavond in de show.

Dat bevestigt productiehuis Fremantle. “Het is voor ons belangrijk dat ­alle winnaars, maar ook andere iconische acts, aan bod komen in dit jubi­leumseizoen. Michael ­Lanzo is te zien in de zesde ­studioshow. Niet live, wel in een item over de springplank die ‘Belgium’s Got Talent’ kan zijn voor de kandidaten. Michael ­getuigt over de impact van het programma op zijn carrière. We hebben bewust voor die aanpak gekozen om aan te tonen hoe succesvol sommige kan­didaten zijn, dus ook ­Michael vijf jaar na zijn overwinning.”

INFO

Belgium’s Got TalentVTM, 20.40 uur