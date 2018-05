Gaviria vliegt naar nieuwe zege voor Quick-Step Floors, Philipsen gaat zwaar tegen het asfalt in Californië

Raak voor Quick-Step Floors in de Ronde van Califonië. Fernando Gaviria was alweer outstanding in de massaspurt en won in Elk Grove zijn tweede rit. Hij wordt ook meteen leider in het puntenklassement. Caleb Ewan en Peter Sagan vervolledigden het podium. Onze landgenoot Jasper Philipsen viel zwaar op vier kilometer voor de finish. Hij greep daarbij meteen naar zijn bebloede arm. Tejay Van Garderen blijft leider.

Zaterdag kunnen de klimmers zich nog een keer uitleven in de voorlaatste rit met aankomst in South Lake Tahoe. Zondag volgt de slotetappe in Sacramento.

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col) in 4u04’34”

2. Caleb Ewan (Aus) z.t.

3. Peter Sagan (Svk)

4. Rick Zavel (Dui)

5. John Murphy (VS)

Stand:

1. Tejay Van Garderen (VS) in 16u55’29”

2. Egan Bernal (Col) +23”

3. Daniel Martinez (Col) +37”

4. Tao GeogheganHart (Eng) +52”

5. Adam Yates (Eng) +1’07”