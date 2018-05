Euregio trekt ten strijde tegen georganiseerde misdaad

maastrichtEen nieuw centrum binnen de Euregio gaat de georganiseerde misdaad gerichter aanpakken. Op dit moment maken criminele bendes immers misbruik van de verschillen in regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum (EURIEC) zal voortaan informatie en werkmethodes uitwisselen om lokale besturen zo meer slagkracht te bieden. Vandaag buigt de ministerraad zich ook over een wetsontwerp waarmee lokale besturen criminele organisaties vroegtijdig kunnen verstoren, en zelfs kunnen verhinderen dat ze zich ergens vestigen.