Zondag om 15.30 uur spelen KRC Genk Ladies C en DV Bilzen A de Limburgse A-bekerfinale. In de B-finale staan Louwel B en KFC Hamont 99 tegenover elkaar op de terreinen van HO Molenbeersel. Nadat Genk kampioen geworden is in tweede provinciale en Bilzen net de titel gemist heeft in eerste verwachten we een zeer spannende finale.