Op Pinkstermaandag is het Albertkanaal in Genk de ideale plek om te leren waterskiën, wakeboarden of tuben. Wie de microbe wil te pakken krijgen, moet bij de Genker Watersportvereniging (GWV) zijn. Afspraak maandag van 13 tot 18 uur aan het clubhuis aan de Swinnenwijerweg.