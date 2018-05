In een seizoen waarin hij - mits overdrijving - bijna ‘halveerde’ (zie kader) kan T2 Christian Poismans van Gelko Hasselt een dubbelslag slaan. De kampioenstitel met de beloften hoopt hij over te doen met de fanions. Dan moet in de play-off-finale wel superfavoriet Halle-Gooik voor de bijl. Vanavond staat match één op het programma in de Alverberg.