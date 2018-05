“De Thomassen motiveren me”

Na de openingsdag van de Belgian Knockout deelt Thomas Detry met een rondje 67 (-4) de leiding. Nicolas Colsaerts volgt op één slag op een gedeelde achtste plaats. De 35-jarige Brusselaar moest lange tijd in zijn eentje de golfsport op de kaart zetten in ons land, maar staat er dankzij de doorbraak van Thomas Pieters en Thomas Detry niet meer alleen voor. Een evolutie die Colsaerts toejuicht. “Beide Thomassen motiveren me en tillen me naar een hoger niveau.”