“Een auto voor mannen”

Snijers vs Monnens: race in de race, Porsche tegen Porsche

De jaarlijkse Sezoensrally wordt zaterdag een strijd tussen vierwielaangedreven Skoda Fabia’s. Maar de toeschouwers aan de maaskiezel in Bocholt kijken minstens even hard uit naar de clash tussen Patrick Snijers (60) en Gunther Monnens (41), twee lokale vedetten in een brute Porsche. “Je kan er niet mee winnen, maar een Porsche blijft een mythe. Waar je ook stopt, je staat nooit alleen.” En vergis je niet: zo’n Porsche is een stuk goedkoper dan een Skoda.