De fans bombardeerden hem tot ‘Speler van het Jaar’, straks is de Australiër ook de enige Genkenaar op het WK. Toch is Danny Vukovic (33) niet helemaal tevreden over zijn eerste seizoen in Europa. “Ik moet nóg regelmatiger worden, zoals in mijn laatste jaar in Australië. Ik ben er ook zeker van dat me dat volgend seizoen zal lukken”, vertelt een openhartige Vukovic in de aanloop naar de topper op Anderlecht.