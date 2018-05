Heusden-ZolderHet HR-dienstenbedrijf Logi-Technic, dat gespecialiseerd is in de outsourcing van technische arbeiders, gaat op zoek naar een veertigtal technisch geschoolde arbeiders. “Aanleiding is de groei van onze Limburgse activiteiten”, aldus Thomas Vandevelde. Logi-Technic is een dochter van het West-Vlaamse House of HR.