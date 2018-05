Prijzen asperges bereiken dieptepunt

KINROOI/HERK-DE-STADDe aspergetelers klagen steen en been omdat ze het slechtste seizoen in jaren beleven. Door de late start van het seizoen en de aanhoudende warmte is er al weken een overaanbod aan asperges, met historisch lage prijzen tot gevolg. “Voor AA-asperges krijg ik op de veiling nog maar 1,60 euro per kilo, terwijl dat normaal 3 euro is”, zegt aspergeteler Maarten Snijkers uit Kinrooi. “Dit is ons slechtste seizoen in 18 jaar.”