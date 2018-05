Wolfsburg dicht bij behoud in Bundesliga dankzij flitsende Origi: Belg zorgt voor doelpunt én assist

Wolfsburg heeft donderdag met 3-1 van tweedeklasser Holstein Kiel gewonnen in de Duitse play-offs om behoud in of promotie naar de Bundesliga. Divock Origi was goed voor een doelpunt en een assist.

Origi wist al na dertien minuten de score te openen. In de rebound kon hij van dichtbij binnenschieten. Koen Casteels, die woensdag nog een plaats kreeg in het Elftal van het Jaar in de Bundesliga van Kicker, moest zich één keer omdraaien in het doel van Wolfsburg. Kingsley Schindler (33.) bracht de stand op 1-1.

Josip Brekalo (40.) zette Wolfsburg nog voor de rust weer op voorsprong. Na een knappe actie plus assist van Origi kon Yunus Malli (56.) er na de pauze 3-1 van maken. Origi werd in de blessuretijd nog vervangen door een landgenoot, Nany Dimata (90+1.). De return vindt maandag plaats.