Leuvense studenten kunnen op kot boven rusthuis: “Bouwen zelf ook al eens graag een feestje”

Leuven - Het woonzorgcentrum Annuntiaten, dat zich situeert op het UCLL-campus aan de Hertogstraat in Heverlee, verhuurt vanaf volgend schooljaar acht kamers op de tweede verdieping aan studenten. Voorwaarde is wel dat de studenten vrijwilligerswerk verrichten in het rusthuis en een cursus over zorg volgen. Dat meldt ROB-tv. Het is naar verluidt de eerste keer in ons land dat studenten op kot zullen zitten boven een rusthuis.

De directie van het woonzorgcentrum is op zoek naar studenten die bereid zijn voor een deel samen te leven met ouderen. Volgens beleidsmedewerker Erik Van Leeuw is er ook bij de ouderen veel interesse in contacten met jongeren. “Ze bouwen zelf ook al eens graag een feestje, zodat er op dat vlak weinig problemen zullen zijn’. In het woonzorgcentrum wonen er 65 senioren.