Tänak wint superspecial Rally van Portugal, Neuville zesde

Ott Tänak (Toyota Yaris) heeft donderdag de openingsrit van de Rally van Portugal gewonnen. In de 3,36 kilometer lange klassementsrit uitgetekend op het rallycrosscircuit van Lousada was de Est 0.4 neller dan de Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta) en diens teamgenoot Sébastien Ogier. Kris Meeke (Citroën C3) en Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) reden de vierde tijd, op 1.4. Thierry Neuville (Hyundai i20) werd op 1.5 zesde.

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta) reden de 17e tijd algemeen, 7.6 sec trager dan Tänak. Hun tijd was de vierde in de WRC2, op 1.4 van Pontus Tidemand (Skoda Fabia).

Voor Tänak, die drie weken terug oppermachtig in de de Rally van Argentinië, is het al de 28e ritzege dit seizoen. “Het zal moeilijk worden om deze wedstrijd te domineren zoals we dat in Argentinië hebben gedaan. Vrijdag zal er veel los gravel zijn, waardoor de weg schoongeveegd zal worden. Het is belangrijk om een goede startpositie voor zaterdag te bekomen” vertelde de Est aan de finish.

De superspecial op het rallycrosscircuit van Lousada was niets meer dan een opwarmertje. Het echte werk begint vrijdag. Dan krijgen de deelnemers acht ritten voor de wielen geschoven, goed voor 148,66 competitieve kilometers, waaronder de dubbele doortocht van Ponte de Lima. Een rit van 27,54 kilometer die in het verleden al vaak voor drama zorgde.