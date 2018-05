Alexander Zverev klopt Kyle Edmund en ontmoet David Goffin in kwartfinales Masters-toernooi Rome

Alexander Zverev (ATP-3) wordt de tegenstander van David Goffin (ATP-10) in de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/4.872.105 euro). De 21-jarige Duitse titelverdediger haalde het donderdag in een spannende partij met 7-5 en 7-6 (11/9) van de Brit Kyle Edmund (ATP-19).

Goffin plaatste zich eerder voor de kwartfinales na de opgave van zijn tegenstander Juan Martin Del Potro (ATP-6). Onze landgenoot kwam Zverev nog maar drie keer tegen in het verleden. In Bergen in 2014 won Goffin, in 2016 in München Zverev en eerder dit jaar in Perth bracht Goffin de stand in hun onderlinge duels op 2-1.

In 2017 ging Goffin er al in de achtste finales uit in Rome, waardoor er deze week heel wat punten te rapen vallen. In 2015 en 2016 werden de kwartfinales het eindstation in de Italiaanse hoofdstad.