Detry mee op kop, Colsaerts achtste op Belgian Knockout golftoernooi

Thomas Detry heeft donderdag zijn start niet gemist op het Belgian Knockout golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro). De 25-jarige Brusselaar kwam op de Rinkven golfbaan in het Antwerpse Schilde rond in 67 slagen, vier onder par, en deelt de leiding met zes anderen. Nicolas Colsaerts had één slag meer nodig en staat op een gedeelde achtste plaats.

Detry putte vijf birdies weg en maakte slechts één foutje. Het bracht hem naast de Spanjaard Jorge Campillo, de Engelsen Ryan Evans en Matthew Baldwin, de Maleisiër Gavin Green, de Chileen Nico Geyger en de Deen Jeff Winther. “Voor aanvang was ik toch een beetje nerveus”, verklaarde Detry. “Maar op mijn eerste hole putte ik meteen een birdie weg. Na een birdie op de tiende hole, miste ik op de dertiende hole mijn parputt, op de laatste drie holes vielen er echter nog drie birdies. Op vrijwel alle vlakken speelde ik sterk. Zowel mijn drives al mijn slagen naar de greens waren goed, zodat ik geen enkele verre birdieputt moest maken.”

Colsaerts liep een foutloos parcours gekruid met drie birdies. “Het is gewoon fantastisch dat we nog eens voor eigen publiek kunnen aantreden”, reageerde de 35-jarige Brusselaar. “Ik ben tevreden met mijn ronde. Je mag hier echt niet teveel risico’s nemen. De fairways zijn erg smal. Ik heb de bal wel drie keer tussen de bomen gejaagd, maar af en toe moet je een beetje geluk hebben. Voor mij is dit een goede voorbereiding op het PGA Championship, dat volgende week op het programma staat.”

Thomas Pieters deed niet beter dan 73 slagen, twee over par, en een 84e plaats. De gastheer putte op de vierde hole een birdie weg, maar moest na de holes zeven, acht en dertien bogeys op zijn kaart schrijven. “Ik heb echt niet zo slecht gespeeld, maar op de greens wilde het niet lukken. Niet getreurd, er is nog niets gebeurd. Vrijdag enkele birdies en ik ben bij de laatste 64, die in het matchplay formaat (nine-hole knockout) de finale spelen.”

Christopher Mivis, die balanceert tussen de Challenge en de European Tour, kwam rond in par, 71 slagen, wat hem een gedeelde 39e plaats opleverde. Mechelaar Kevin Hesbois bracht een scorekaart binnen van 72 slagen. Ook hij heeft met zijn 58e plaats nog alle kansen om zich te plaatsen bij de laatste 64.