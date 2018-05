Merijn van ‘Temptation Island’ heeft een nieuw lief, nadat hij blauwtje liep bij Pommeline (en het is geen onbekende)

Nadat verleidster Pommeline naar de armen van verleider (en baas) Fabrizio trippelde, heeft ook Merijn opnieuw het geluk gevonden. Op zijn Instagramprofiel laat hij zijn nieuwe vlam zien en dat is geen onbekende in Nederland.

Vorig jaar nog zagen we hoe Pommeline tijdens ‘Temptation Island’ Merijn van Lisa wist weg te snoepen en even leek het of er een nieuw standvastig showbizzkoppel ontstaan was. Maar tijdens de uitzendingen van het nieuwe seizoen van ‘Temptation’ bleek dat de nieuwe verleider Fabrizio niet verder was gegaan met deelneemster Danielle, maar wel met zijn werkneemster Pommeline. Over en uit dus voor Merijn en de rondborstige blondine met 400 cc aan humor.

Nieuwe vlam is geen onbekende

Maar niet alleen Pommeline gaat verder met haar nieuwe liefde. Merijn heeft ook al één maand verkering met een nieuwe vlam. Dat durfden de twee officieel op hun Instagramaccounts aan het publiek laten weten. “Alleen maar aan het winnen”, schreef Merijn bij een foto waarin hij zijn nieuwe vriendin in de armen heeft.

Het meisje in kwestie is geen onbekend voor Nederland. Karlyn is ook niet vies van de camera’s, want zij deed immers al mee aan The Voice of Holland. “Nog maar één maandje samen, maar het voelt al als een jaar. Ik hou van je!” schrijft ook zij op haar Instagramprofiel.

Alleen maar winning

Karlyn nog niet horen zingen? Dat kan hier: