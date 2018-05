Frankrijk maakt indrukwekkende WK-selectie bekend en toch moeten enkele topspelers thuisblijven

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Daarbij horen wereldsterren als Paul Pogba, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Maar er moet ook enkele grote namen thuisblijven.

Dit is de selectie die zonder blessures of andere problemen als een van de grote favorieten richting Rusland trekt en in de groepfase Denemarken, Australië en Peru treft:

Doelmannen: Alphonse Areola [Paris Saint-Germain], Hugo Lloris [Tottenham], Steve Mandanda [Marseille]

Verdedigers: Lucas Hernandez [Atlético Madrid], Presnel Kimpembé [Paris Saint-Germain], Benjamin Mendy [Manchester City], Benjamin Pavard [Stuttgart], Adil Rami [Marseille], Djibril Sidibé [Monaco], Samuel Umtiti [Barcelona], Raphael Varane [Real Madrid]

Middenvelders: N’Golo Kante [Chelsea], Blaise Matuidi [Juventus], Steven N’Zonzi [Sevilla], Paul Pogba [Manchester United], Corentin Tolisso [Bayern]

Aanvallers: Ousmane Dembélé [Barcelona], Nabil Fakir [Lyon], Olivier Giroud [Chelsea], Antoine Griezmann [Atlético Madrid], Thomas Lemar [Monaco], Kylian Mbappé [Paris Saint-Germain], Florian Thauvin [Marseille]

Indrukwekkende reservenlijst

Deschamps stelde ook een lijst met reserven samen en daarop staan een aantal grote namen. Maar die gaan we dus waarschijnlijk niet aan het werk zien in Rusland.

Doelmannen: Benoît Costil [Bordeaux]

Verdedigers: Mathieu Debuchy [Saint-Étienne], Lucas Digne [Barcelona], Mamadou Sakho [Crystal Palace], Kurt Zouma [Stoke]

Middenvelders: Adrien Rabiot [Paris Saint-Germain], Moussa Sissoko [Tottenham Hotspur]

Aanvallers: Wissam Ben Yedder [Sevilla], Kingsley Coman [Bayern], Alexandre Lacazette [Arsenal], Anthony Martial [Manchester United]

Andere afwezigen: Dimitri Payet (Marseille), Layvin Kurzawa (PSG) en Clément Lenglet (Sevilla).