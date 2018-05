Senegal met Kara Mbodj en Eupenaar Moussa Wagué naar WK in Rusland

De Senegalese bondscoach Aliou Cissé heeft donderdag zijn 23-koppige selectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Daarin zitten met Kara Mbodj (Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen) twee spelers uit de Jupiler Pro League, voor Bruggeling Krépin Diatta en Genkenaar Ibrahima Seck is er geen plaats in de selectie.

De 28-jarige Kara trekt met amper speelminuten op zak naar de trainingsstage, de verdediger kwam bij paars-wit in 2018 nog niet in actie na een knieoperatie. Andere bekende namen zijn die van Kalidou Koulibaly, ex-Genk en al enkele seizoenen sterkhouder bij het Napoli van Dries Mertens, en voormalig Anderlechtenaar Cheikhou Kouyaté (West Ham). Vedette van het elftal is Liverpool-spits Sadio Mané.

Voor Senegal wordt het na 2002 de tweede WK-deelname. Zestien jaar geleden verrasten ze in de openingswedstrijd Frankrijk met 0-1 om vervolgens meteen door te stoten naar de kwartfinales om daar te stranden tegen Turkije. Deze keer nemen ze het in groep H op tegen Japan, Colombia en Polen. De top twee van deze groep staat in de achtste finales tegenover de top twee uit de groep van de Rode Duivels.

Selectie (23):

Doelmannen(3): Abdoulaye Diallo (Rennes/Fra), Khadim Ndiaye (Horoya/Gui), Alfred Gomis (Spal/Ita)

Verdedigers (7): Kalidou Koulibaly (Napoli/Ita), Lamine Gassama (Alanyaspor/Tur), Kara Mbodj (Anderlecht/Bel), Moussa Wagué (Eupen/Bel), Youssouf Sabaly (Bordeaux/Fra), Saliou Ciss (Valenciennes/Fra), Salif Sané (Hannover/Dui)

Middenvelders (5): Pape Alioune Ndiaye (Stoke/Eng), Idrissa Gana Gueye (Everton/Eng), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Eng), Cheikh Ndoye (Birmingham/Eng), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/Eng)

Aanvallers (8): Sadio Mané (Liverpool/Eng), Keita Baldé Diao (Monaco/Fra), Diafra Sakho (Rennes/Fra), Moussa Konaté (Amiens/Fra), Ismaila Sarr (Rennes/Fra), Mbaye Niang (Torino/Ita), Moussa Sow (Bursaspor/Tur), Mame Biram Diouf (Stoke/Eng)