Van Hecke krijgt klop van Lars Boom in Ronde van Noorwegen: Nederlander uit koers gezet voor gewelddaad

De Noor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) heeft donderdag de tweede etappe in de achtste editie van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) gewonnen. De koers werd echter overschaduwd door een incident tussen Preben Van Hecke en Lars Boom.

De ex-Belgische kampioen van Sport Vlaanderen-Baloise kreeg het aan de stok met de Nederlander van LottoNL-Jumbo toen het duo even apart ging rijden aan de kop van het peloton. Van Hecke zou vlak voor Boom geremd hebben, waardoor die laatste bijna viel. De ex-wereldkampioen veldrijden ging verhaal halen en deelde een slag uit aan onze landgenoot. Daarna ging Boom ook aan de helm van Van Hecke sleuren, waarna de Belg in de remmen ging.

Meteen na de aankomst werd de Nederlander uit koers genomen wegens ‘acts of violence’. Boom kreeg ook een boete van bijna 170 euro. Van Hecke kreeg dezelfde boete wegens onsportief gedrag, maar mag wel in koers blijven.

Hagen vliegt naar ritzege

Boasson Hagen won donderdag de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen. De drievoudige eindwinnaar (2012, 2013, 2017) vierde zijn 31e verjaardag en trakteerde zichzelf op een overwinning. Na 146,2 kilometer van Honefoss naar Asker bleef hij in de sprint zijn landgenoot Sondre Helst Enger en de Spanjaard Alex Aranburu voor. Pieter Vanspeybrouck spurtte naar de zevende plaats.

Enger (Israël Cycling Academy) is de nieuwe leider. De 24-jarige Noor neemt het over van de Nederlander Dylan Groenewegen. Die moest in de laatste honderden meters de rol lossen. In de stand heeft Enger twee seconden voor op Boasson Hagen. Groenewegen is op vijf seconden derde.

Hoewel er slechts twee klimmetjes van derde categorie in het roadbook werden opgenomen, kreeg het peloton een over de ganse lijn geaccidenteerd parcours voorgeschoteld. Vier renners kleurden de vlucht van de dag. De Let Gatis Smukulis, de Noren Bjorn Tore Hoem en Oivind Lukkedahl en de Belg Antoine Warnier zagen hun voorsprong al snel boven de minuut stijgen. Jordi Warlop probeerde de sprong naar voren nog te maken, maar de renner van Sport Vlaanderen Baloise waaide terug richting peloton.

Met nog 65 kilometer op de teller moest Warnier zijn medevluchters laten gaan en bedroeg de voorsprong van de drie overgebleven leiders nog 1:50. Onder impuls van Dimension Data en CCC Sprandi Polkowice bleef de voorsprong zakken en op 20 kilometer van de finish werden de vluchters bij de kraag gevat. In gestrekte draf ging het richting finish en ondanks een resem aanvallen in de geaccidenteerde slotkilometers, werd er in de straten van Asker gesprint om de zege en boekte Boasson Hagen zijn eerste van het seizoen.

Ook vrijdag zijn de sprinters aan zet, met een 175 kilometer lange vlakke etappe van Moss naar Sarpsborg.