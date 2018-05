VIDEO. Tienen krijgt coolste speeltuin van België in opdracht van Ketnet

Tienen - Goed nieuws voor Limburgse ouders en kinderen: zondag opent in Tienen de coolste speeltuin van België. De speeltuin werd ontworpen door kunstenaarscollectief TimeCircus in opdracht van het Ketnetprogramma ‘Helden’. De opdracht was de coolste speeltuin van België te creëren. Blikvanger is de steilste glijbaan ter wereld. “Onze ideale speeltuin lijkt op een fabriek of autokerkhof”, zegt Bram Silo van TimeCircus.

“Het was een opdracht die we onmiddellijk zagen zitten. We kregen dan ook carte blanche van de ‘Helden’ van Ketnet”, zegt Bram Soli van TimeCircus. Het Antwerps kunstenaarscollectief ...