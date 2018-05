Baanbrekende Genkse vruchtbaarheidsbehandeling verovert China

Genk -

De baanbrekende ivf-techniek van de Limburgse professor Willem Ombelet (ZOL) zal vanaf eind dit jaar ook China veroveren. Daar is een stijgende vraag naar vruchtbaarheidsbehandelingen, onder meer door de overschakeling naar de tweekindpolitiek in 2015. Aangezien de behandeling veel goedkoper is dan de klassieke, mikt de arts vooral op het armere noorden van het land. Eind dit jaar moeten de eerste ziekenhuizen daar de techniek gebruiken.