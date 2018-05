Tongeren / Genk - Het openbaar ministerie heeft voor de rechtbank in Tongeren een gevangenisstraf van zes jaar gevraagd voor een Afghaan die na een discussie een collega neerstak voor het Quick-restaurant waar ze beiden werkten.

Het slachtoffer en de beklaagde werkten allebei in de Quick in Genk als schoonmaker. Op 17 juli 2017 kregen de beide mannen in het bijzijn van hun echtgenotes ruzie over de huurwaarborg van een woning ...