Twaalfjarige zoon van oprichters Essentiel maakt eigen T-shirtcollectie

Hij is nog maar de twaalf, de zoon van Essentiel-oprichters Inge Onsea en Esfan Eghtessad . Maar Azar Eghtessadi heeft met ‘AZAR-T’ wel al zijn eigen T-shirts uitgebracht.

Azar heeft mode met de paplepel binnengekregen: hij groeide op tussen de stoffen en patronen en het atelier van zijn ouders in Antwerpen is zijn thuis. Toch was de T-shirtlijn zijn eigen idee: hij ging een workshop mode-ontwerp volgen en leerde met een naaimachine werken in het Antwerpse ModeMuseum.

Zijn eerste collectie is bescheiden: één sweatshirt en één T-shirt in vier kleuren. Een bewuste keuze, zegt zijn moeder Inge Onsea: “We leren hem om er serieus mee om te gaan en te beseffen dat hij dankzij onze achtergrond een enorme voorsprong heeft.”

Leuk detail: twintig jaar geleden begonnen Inge en Esfan hun label Essentiel ook met een T-shirtcollectie. Mogelijk zal Azar in hun voetsporen treden: als het aan hem ligt, is dit een bescheiden begin van een potentiële modecarrière.

De T-shirts ‘Azar-T’ kan je bestellen op de website van Essentiel.