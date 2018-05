Antoine Griezmann maakt met Europa League-winst einde aan bizarre vloek

De Fransman Antoine Griezmann pakte woensdag met Atlético Madrid de Europa League na een 3-0 overwinning tegen Marseille. Griezmann was goed voor de eerste twee doelpunten van de Colchoneros en had daarmee een groot aandeel in de bekerwinst. Hij maakt met die trofee een einde aan een reeks van zwakkere prestaties in belangrijke finales.

LEES OOK: Als u niet hebt gekeken naar de Europa League-finale, dan hebt u deze geweldige beelden gemist

De 27-jarige Griezmann leek wel vervloekt. Alhoewel de Fransman altijd mooie statistieken liet optekenen en erg belangrijk was voor zijn club en land, had hij nog nooit geschitterd in de finale van een belangrijke beker. Hij won de Spaanse Supercup wel met Atlético in 2014. Die werd over twee wedstrijden gespeeld tegen Real Madrid. In de heenmatch in Santiago Bernabéu (1-1) viel Griezmann pas na 57 minuten in. In de terugwedstrijd (1-0) werd hij in de 73ste minuut vervangen.

De strafschop

In de finale van de Champions League in het seizoen 2015-2016 in Milaan stond Atlético opnieuw oog in oog met stadsgenoot Real Madrid. Sergio Ramos opende de score voor Real, onze landgenoot Yannick Carrasco zorgde voor de gelijkmaker. Griezmann mocht in de loop van de tweede helft een strafschop nemen, maar trapte die hard tegen de lat. Atlético verloor de wedstrijd uiteindelijk na strafschoppen (3-5). In die reeks kwam Griezmann wel tot scoren, maar dat mocht niet baten.

EK zonder kers op de taart

Griezmann werd door bondscoach Didier Deschamps opgeroepen voor de Franse nationale ploeg op het EK in eigen land. De Fransen konden doorstoten tot in de finale in het Stade de France. Griezmann speelde een uitstekend toernooi, werd topschutter met zes doelpunten en werd nadien door de UEFA verkozen als beste speler van het EK. In de finale tegen Portugal ging het echter mis. De spits speelde een bleke partij en kon niets forceren voor zijn land. De Portugezen wonnen met 0-1 na verlengingen via een goal van Éder.

Foto: EPA

Dit seizoen kon Griezmann zijn prestaties dus wel bekronen met een prijs. In alle competities zit de Fransman aan 29 doelpunten in 48 wedstrijden. Hij deelde ook nog 15 assists uit. Dat wekte al de belangstelling op van Spaans kampioen FC Barcelona.

LEES OOK: Efficiënt Atlético heeft geen medelijden met Marseille en wint de Europa League