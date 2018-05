Kantoor op wielen komt naar uitzendkrachten toe

Uitzendkantoor Staffing, met hoofdzetel in Beringen, pakt uit met een mobiel kantoor. Het bedrijf heeft een mobilhome gekocht en speciaal ingericht om uitzendkrachten te ontvangen in regio's waar Staffing nog geen vaste locatie heeft. "Persoonlijk contact is voor ons heel belangrijk", zegt CEO Wim Van Cauter.

Staffing heeft niet op de hoek van elke winkelstraat een kantoor en dat is een heel bewuste keuze. "Zowel de zoektocht naar een nieuwe job als die naar geschikte kandidaten, start meestal online", zegt Wim Van Cauter.

"Daar zetten wij als uitzendkantoor dan ook op in. Als bedrijf moet je meegaan met je tijd. Toch blijven fysieke kantoren belangrijk, vooral in de verdere fase van een sollicitatie- of tewerkstellingstraject. Daarbij is persoonlijk contact cruciaal. Je bouwt als uitzendkantoor ten slotte samen met je kandidaten en uitzendkrachten aan hun carrière. Er is niets is zo persoonlijk als dat. Vandaar dat we toch zes kantoren in Vlaanderen hebben, waaronder Hasselt, Sint-Truiden en Paal-Beringen. Toch blijven bepaalde geografische zones onbediend."

Mobilhome

Om dat euvel uit de wereld te helpen werd de Staffing-mobilhome in het leven geroepen. "Een leuke en heel herkenbaar mobiel kantoor in de kleuren van de groep", zeg Van Cauter.

