Marokko met Mehdi Carcela en ex-spelers van Club Brugge en Anderlecht naar het WK in Rusland

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft donderdag zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal van volgende maand in Rusland (14 juni-15 juli) bekendgemaakt. Mehdi Carcela (Standard) kon zijn blakende vorm in de Jupiler Pro League verzilveren met een ticket voor de Wereldbeker. Ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) behoren tot de selectie van bondscoach Hervé Renard.

De 28-jarige Carcela keerde in januari voor de derde keer terug op Sclessin, na een tegenvallende passage bij Olympiakos. In Luik leidde hij Standard naar bekerwinst en een indrukwekkende reeks in Play-Off I. Standard begon als zesde aan de play-offs, maar zich zondag - mits een punt bij Charleroi - verzekeren van de tweede plaats. Carcela zelf was goed voor vijf goals en tien assists in zeventien partijen. Bij Marokko was hij in negentien interlands slechts goed voor één goal. Zijn laatste optreden dateert wel van 5 september, toen hij acht minuten inviel tegen Mali.

Marokko neemt het in Groep B op tegen Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni). Het is voor de Marokkanen de eerste WK-deelname sinds 1998, hun vijfde in totaal. Hun beste resultaat dateert van de Wereldbeker in 1986, toen de tweede ronde werd behaald. In 1970, 1994 en 1998 overleefden de Leeuwen van de Atlas telkens de eerste ronde niet.

Selectie:

Doelmannen: Munir Mohamedi (Numancia/Spa), Yassine Bounou (Girona/Spa), Ahmed Red Tagnaouti (IR Tanger/Mar)

Verdedigers: Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers/Eng), Manuel Da Costa (Basaksehirspor/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Spa), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur), Badr Banoun (Raja Casablanca/Mar), Hamza Mendyl (Lille/Fra)

Middenvelders: Youssef Aït Bennasser (Caen/Fra), Mehdi Carcela (Standard/BEL), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Ned), Hakim Ziyech (Ajax/Ned), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Spa), Nordin Amrabat (Leganés/Spa), Amine Harit (Schalke 04/Dui), Mbark Boussoufa (Al-Jazira/VAE), Sofyan Amrabat (Feyenoord/Ned)

Aanvallers: Aziz Bouhaddouz (St. Pauli/Dui), Ayoub El Kaabi (RS Berkane/Mar), Khalid Boutaïb (Malatyaspor/Tur)

Reserves: Oualid El Hajjam (Amiens/Fra), Youssef En-Nesyri (Malaga/Spa), Noussair Mazraoui (Ajax/Ned)