Vandaag trouwen prins Harry en Meghan Markle en dat is live te volgen op tv, ’s avonds volgen de samenvattingen. Toevallig (?) is diezelfde Meghan Markle vanavond ook te zien in de romantische komedie ‘When Sparks Fly’. Voetballiefhebbers kunnen uitkijken naar de finale van de FA Cup tussen Chelsea en Manchester United.