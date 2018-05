Cokedealende ober uit Truiens café krijgt 30 maanden cel

Sint-Truiden / Genk - Een 59-jarige Truienaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 30 maanden cel voor het dealen van cocaïne, bendevorming en witwas. De man regelde zijn zaakjes vanuit een horecazaak in het centrum van Sint-Truiden. Hij was er actief als ober en schakelde een keukenhulp (29) in als koerier die 150 uur werkstraf kreeg. De rechter legde een 29-jarige Genkenaar, die de drugs aan de ober leverde, 20 maanden cel op waarvan 14 met uitstel.

De vijftiger was tussen januari 2011 en november 2015 actief als dealer. In die periode stortte hij regelmatig kleine sommen geld op zijn rekening dat afkomstig was van de drugsverkoop. Het ging in totaal ...