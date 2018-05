Met deze nieuwe pils wil AB InBev nieuwe doelgroep aanspreken

AB InBev wil een nieuw doelpubliek aanboren met een nieuwe pils die minder calorieën telt. Voor ‘Pure Blonde’ haalde de brouwer de mosterd in Australië, waar AB InBev een gelijknamig bier in de portefeuille heeft.

Pure Blonde komt er als apart merk. Omdat het werd ontwikkeld door de mensen van het populaire pilsbier Jupiler, krijgt het een steuntje via de toevoeging ‘by Jupiler’.

AB InBev heeft al een gelijknamig calorie-armer bier in Australië, met een gelijkaardige layout. “Dat design heeft inspiratie geleverd”, zegt Jean-Jaques Velkeniers, topman West-Europa bij AB InBev.

Pure Blond heeft een lager alcoholgehalte (3,5%) en telt volgens de brouwer 50 procent minder calorieën dan de gemiddelde Belgische pils. Het bier is het resultaat van een langer brouwproces en van een andere giststam dan die van Jupiler, een die beter de suikers omzet, legt Velkeniers uit.

Cheers to your effort! Lancering nieuw verfrissend bier Pure Blonde met 50% minder calorieën dan gemiddelde Belgische pils! #pureblonde #50%mindercalorieën #cheerstoyoureffort pic.twitter.com/6ggkVG0Dh1 — Laure Stuyck (@laurestuyck) May 17, 2018

Bij de voorstelling donderdag klonk het dat het bier zich richt tot de Belg met een actieve levensstijl, kortweg de pils voor na het sporten. Pure Blonde is lichter en een betere doordrinker, heet dat.

AB InBev wil al langer meer alternatieven aanbieden voor meer consumptiemomenten. De algemene bierconsumptie daalt en zeker die van pils. Verschillende brouwers richten daarom steeds meer hun pijlen op alcoholvrij of alcoholarm bier.

Pure Blonde komt enkel op de Belgische markt, naast het bestaande Jupiler-gamma, dat onder meer een pils met lager alcoholgehalte bevat. De brouwer vreest niet dat Pure Blonde op de verkoop van de Jupiler-merken zal wegen. Het bier wordt in eerste instantie in Leuven gebrouwen en niet in Jupille.