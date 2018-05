Goffin profiteert van opgave Del Potro en staat in kwartfinales Rome

David Goffin (ATP 10) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/4.872.105 euro). Goffin profiteerde van de opgave van de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 6) bij een 5-4 stand in de tweede set in diens voordeel. De eerste set had Goffin gewonnen met 6-2. De partij duurde uiteindelijk één uur en 48 minuten.