Duitse tank via België onderweg naar Nederlands militair evenement

Donderdag wordt een Duitse Koningstiger tank via ons land vanuit Frankrijk naar Nederland vervoerd, waar hij tentoongesteld zal worden tijdens het jaarlijkse evenement Militracks in Overloon. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog en het Ardennenoffensief dat de tank op de Belgische wegen te zien zal zijn.

De tank was op het einde van de Tweede Wereldoorlog de grootste tank die de Duitsers actief hebben gebruikt met een rijklaar gewicht van 70 ton. Dat is twee keer zo zwaar als de meest gekende Amerikaanse Sherman-tank van die tijd, legt Diederik Van den Driessche uit. Hij is een verzamelaar van militair materiaal, die deelneemt aan Militracks en het transport van de tank mee organiseert. De Koningstiger was ook uitgerust met één van de sterkste kanonnen van de tweede wereldoorlog en kon tanks van geallieerden vanop minstens 1.500 meter uitschakelen. “De Koningstiger was een zeer zware tank, niet alleen voor zijn tijd maar ook naar huidige normen”, aldus Van den Driessche.

Het exemplaar dat in Overloon te zien zal zijn, is de enige nog rijdende Koningstiger te wereld.

Het gevaarte, dat toebehoort aan het Frans nationaal museum Musée des Blindés in Saumur, werd donderdagnamiddag aan de Frans-Belgische grens op een Belgische vergunde dieplader geplaatst. Rond 18.00 uur begint de tank langs secundaire wegen aan zijn doortocht door ons land, via Kortrijk, Gent en Antwerpen.

Eindbestemming is het Nederlandse Overloon, waar Militracks op 19 en 20 mei plaatsvindt. Het evenement, georganiseerd door het Nederlands Oorlogsmuseum, is het grootste evenement ter wereld rond Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog, met een honderdtal speciaal geselecteerde voertuigen. Bezoekers kunnen de voertuigen al rijdend aanschouwen, en er ook op meerijden. Ook is de toegang tot het Oorlogsmuseum inbegrepen in het Militracks-ticket.