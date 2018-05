Nieuwe locatie, nieuwe naam én nieuw concept voor L’Epicerie du Cirque: “Eerlijk? Ik was het kotsbeu”

Antwerpen - Drie zaken onder één dak. Een beleving van 9 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts. Dat is het ambitieuze plan van Dennis Broeckx en Ellen Destuyver. Een jaar nadat ze de Michelinster van L’Epicerie du Cirque moesten inleveren, opent het koppel hun restaurant opnieuw. Maar dan op een nieuwe locatie, met een nieuwe naam én met een compleet nieuw concept. “Om eerlijk te zijn, ik was het kotsbeu”, aldus Broeckx. “Nu kook ik opnieuw met plezier.”

De Volkstraat 13 in Antwerpen was al het adres van ontbijt- en lunchzaak Moss en bier- en wijnbar Bar Palmier, nu komt daar nog een derde zaak bij: L’Epicerie du Cirque: Under the Palm Trees.

In de kelder

De naam zegt het al een beetje zelf: het restaurant bevindt zich “under” de palmbomen van Bar Palmier. Lees: in de kelder. “Dit was vroeger een bakkerij”, zegt Ellen Destuyver. “Iets wat nog duidelijk zichtbaar is in de muur met alle oude ovens in. Die muur blijft trouwens helemaal behouden, verplicht, want ze is beschermd.”

Hoewel het nog altijd duidelijk is dat je in een kelder zit, probeerde het koppel toch de nodige sfeer te brengen. Met succes. “Samen met de architecten van Not Before Ten hebben we het koude, ruwe beton gecombineerd met warmere kleuren, met florale toetsen.” De zelf ontworpen verlichting, tafels en banken uit echt hout en leer werken het geheel af.

Foto: Marie Monsieur

Hallo, Michelin?

Vorig jaar kwam het nieuws dat L’Epicerie du Cirque zijn Michelinster kwijt was. Eerder dit jaar kwam het nieuws dat Broeckx en Destuyver na twaalf jaar de zaak zouden sluiten. “De keuken werd er te klein, ze gaan er binnenkort ook verbouwen...”, zegt Destuyver. “Het was gewoon tijd voor iets nieuws.”

Een nieuw begin, dus. “Ook ons concept is helemaal nieuw”, zegt chef-kok Broeckx. “Onze oude kaart was wat te uitgebreid. Na een tijdje heb je het gevoel dat je gewoon bandwerk moet doen. Ik was dat kotsbeu. Nu kunnen we opnieuw veel meer werken met lokale en seizoensgebonden producten. Elke kok zegt dat misschien wel, maar door ons nieuwe concept kunnen we elke week van menu veranderen. Daardoor is de kwaliteit en de versheid van onze producten elke week gegarandeerd. Nog een voordeel: door zelf alles te gaan halen bij de boer, kunnen we onze prijzen ook lager houden.”

En dan nu zo snel mogelijk opnieuw die Michelinster binnenhalen? “Dat is geen doel op zich”, zegt Broeckx. “Het belangrijkste is dat we nu opnieuw met plezier koken. Al is en blijft zo’n ster wel een enorme boost voor een restaurant. We zullen wel zien of ons nieuwe concept in de smaak zal vallen. Zullen de heren van Michelin het wel zien zitten in zo’n kelder?”

Foto: Marie Monsieur

Het menu

Een “normaal” menu zal uit vier gangen (52 euro per persoon) bestaan: drie hartige en één zoet. “Maar het staat de klant vrij om er gewoon één van die gerechten uit te kiezen. Wie alleen een hoofdgerecht neemt, krijgt dan gewoon een iets grotere portie voorgeschoteld.” Nog nieuwigheden: de ‘Carte Blanche van de Chef’ - waarbij de chef zelf zes gangen samenstelt (voor 95 euro per persoon) en je als klant verrast wordt - en de ‘No Surprises’-formule - waarbij je op voorhand voor een vaste prijs een menu bestelt zodat je date niet weet hoeveel je precies uitgeeft aan het etentje.

Bij elk gerecht is een passende, vaak biologische wijn te krijgen. Maar er is ook gedacht aan wie geen alcohol drinkt. “De sapjes uit Racine(de vierde zaak van het koppel op het Antwerpse Regine Beerplein, nvdr.) zijn ook hier te verkrijgen”, zegt Destuyver. Een aanrader: ‘Purple Haze’, een drankje op basis van rode biet, gember en appel. “Het is en blijft een van onze stokpaardjes dat er meer dan water alleen moet zijn voor de gasten die geen alcohol drinken.”

Het allereerste menu van L’Epicerie du Cirque: Under the Palm Trees.

Vijf zaken

L’Epicerie du Cirque: Under the Palm Trees opent de deuren op vrijdag 18 mei en zal elke week van woensdag tot zondag open zijn. Hoewel het al om hun vierde zaak gaat, blijft het koppel niet bij de pakken zitten. Later dit jaar - in oktober - heropent ook het “oude” L’Epicerie du Cirque (Volkstraat 23) de deuren. Eveneens met een nieuwe naam en een vernieuwd “à la carte”-concept. “Een nieuw team zal er vanaf dan de signature dishes van de voorbije twaalf jaar L’Epicerie serveren, plus een aantal nieuwe gerechten van een van Dennis’ poulains.”

Een voorsmaakje, enkele gerechten:

De amuse: een tartelette met geitenkaas en radijs.

Voorgerechtje op basis van asperges, amandel, dille en kaviaar. Marie Monsieur

Hoofdgerecht: kwartel met radicchio en rabarber. Foto: Marie Monsieur